День народного ополчения отпраздновали в краеведческом музее в Балашихе | 360°

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День народного ополчения отпраздновали в краеведческом музее в Балашихе

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В честь Дня народного ополчения в краеведческом музее Балашихи провели мероприятие для школьников. Работники музея рассказали истории героев Великой Отечественной войны, зачитали сохранившиеся письма. Воспитанники гимназии в свою очередь выступили с песнями военных лет.

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О судьбе своего дедушки ребятам поведал житель Балашихи Александр Баранов.

«Работая на заводе, он пошел добровольцем в ряды народного ополчения. У него была бронь, но он скрыл ее, сказал, что колхозник и пришел в военкомат 23 июня. Я его спрашивал, почему не 22-го, он усмехнулся, сказал, что это был выходной — воскресенье», — поделился житель Балашихи Александр Баранов.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Алексей Баранов сразу же стал младшим лейтенантом, командиром пулеметного взвода в полку народного ополчения. Еще до войны он мечтал стать летчиком. Уже во время Великой Отечественной совершил множество героических поступков и вернулся домой с победой.

«Начинать изучать любую историю лучше всего с места, где ты живешь. Чтобы иметь представление о чем-то большом, нужно начинать с чего-то малого. Когда ты знаешь людей, с которыми живешь, соседей, членов твоей семьи, тогда проще разобраться  в окружающей действительности», — сказала директор историко-краеведческого музея г. о. Балашиха Маргарита Шведченко.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Свои истории о героях среди родных и близких жители Балашихи могут всегда принести сюда, в краеведческий музей, отметили его сотрудники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал адресную поддержку семьям мобилизованных из Подмосковья.

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