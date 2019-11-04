В Одинцове сейчас в самом разгаре празднование Дня народного единства. Городской округ стал главной площадкой праздника в Подмосковье. И организаторы приготовили для гостей множество сюрпризов.

Это и музыкальный перформанс, и мобильный планетарий, и многое другое. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, для детей пройдет разнообразные развлекательные игры.

Источник фото: телеканал «360»

Также все желающие смогут поучаствовать в экологической акции. Гостям мероприятия расскажут, как правильно сортировать мусор и о пользе переработки отходов.

Источник фото: телеканал «360»

В Одинцово приехали отмечать праздник жители со всего Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Праздник героизма и сплоченности. Россияне отметят День народного единства 4 ноября Подробнее

«Прежде всего интересны выставки, которые здесь представлены, потом (хочется посмотреть — ред.) концертную программу, торжественную часть — интересно все. День народного единства — он сам за себя говорит, это праздник единения, межнационального общения, поскольку наша Россия, в том числе и наше Подмосковье любимое — многонационально, поэтому, наверное, День единства — это все-таки тот праздник, который нас объединяет», — отметил председатель Общественной палаты г. о. Мытищи Игорь Савош.