День народного единства отпраздновали в Котельниках | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 14:37 День народного единства отпраздновали в Котельниках

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День народного единства отпраздновали в Котельниках. В течение всего дня на сцене Кузьминского лесопарка выступали коллективы с национальными танцами, звучали песни и стихотворения на родном языке исполнителей.

В Кузьминском парке были организованы детская площадка с чтением народных сказок, выставка национальных костюмов, продажа предметов народных промыслов, творческие мастер — классы. Также любой желающий мог поиграть в настольные игры.

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«Для нашего города — это очень важный праздник. Потому что Котельники жили, живут и будут жить культурой и единением. Наш город, он многоконфессиональный. Объединяет много народов, много музыки, танцев, много разных коллективов теми или иными видами искусств», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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Самое вкусное на празднике — гастрономическая площадка. Попробовать кухню какого-либо народа — значит прикоснуться к его многовековой культуре. Гости дегустировали блюда национальной кухни: блины, бешбармак, чак-чак, перепечи, плов и многое другое. Все эти кулинарные изыски приготовлены жителями Котельников.

«Это объединение всех национальных культур, проживающих на территории России, нашего многонационального государства. А также подчеркивает наше единство между всеми народами страны», — рассказал представитель мусульманской общины городского округа Котельники Ильяз.

В течение всего дня на сцене Кузьминского лесопарка выступали коллективы с национальными танцами, звучали песни и стихотворения на родном языке исполнителей.