День народного единства отметили в Зарайске | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 21:23 День народного единства отметили в Зарайске

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День народного единства отметили в Зарайске. Празднование началось с шествия от Благовещенского, Казанского и Ильинского храмов и прошло до самого Зарайского кремля, где и состоялись основные мероприятия.

Для Зарайска День народного единства — особенный праздник. Именно у стен Зарайского кремля воевода Дмитрий Пожарский собирал народное ополчение, чтобы освободить русскую землю от польских интервентов.

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«Этот праздник объединяет всех тех людей, кто любит свое Отечество, кто чтит крепко своих родителей, кто работает на благо нашего государство, чтобы наша земля, наш край, наш округ с каждым днем​ становился еще лучше и краше», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Празднование началось с шествия от Благовещенского, Казанского и Ильинского храмов и прошло до самого Зарайского Кремля, где и состоялись основные мероприятия.

Одним из ярких событий стала историческая игра «Под стягом Пожарского» для школьников начальных классов.

В память о судьбоносных событиях были возложены цветы к памятнику Зарайскому воеводе.

Праздничные мероприятия продолжались в течение всего дня.