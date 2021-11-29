День Мытищинского округа провели в ТИЦ «Домодедово»

В туристском информационном центре «Домодедово» состоялся День Мытищинского городского округа. Мероприятие продолжило программу ТИЦ и познакомило посетителей павильона с новыми гранями округа через туристические проекты.

Центральным мероприятием стала интерактивная программа Мытищинского историко-художественного музея «Чаепитие в Мытищах». Посетителям рассказали о городе, истории появления чаепитий и русских чайных традициях.

Коробейники в русских народных костюмах угощали гостей сушками, баранками, пряниками и конфетами. Сцены из московской купеческой жизни показали актеры театрального коллектива «Тоже театр».

Большой интерес у посетителей вызвал мастер-класс «Что написано пером». Желающие смогли написать гусиными перьями челобитную грамоту царю Алексею Михайловичу и новогоднюю поздравительную открытку.

На мастер-классе по жостовской росписи представили продукцию Федоскинской фабрики. Привезли в ТИЦ и хрустящие шоколадные конфеты «Берлинка», сладкие кукурузные палочки, чипсы компании «Русскарт», сдобные булочки от «Восход-центра» и воду из Старомытищинского источника.

В 2021 году это мероприятие в ТИЦ аэропорта Домодедово, посвященное туристическим городам Подмосковья, стало одиннадцатым. Ранее прошли презентации Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Вереи, Серпухова, Павловского Посада, Одинцова, Солнечногорска, Егорьевска и Дмитрова.