Подмосковье 22 марта 2023, 10:26 День мужского здоровья пройдет в больнице в Химках 25 марта Unsplash

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Специалисты Химкинской областной больницы пригласили жителей на день мужского здоровья 25 марта. В рамках мероприятия запланированы осмотры врачей и сдача анализов.

Обследование пройдет 25 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: Московская область, город Химки, улица Лавочкина, дом 22, кабинет 213.

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Мужчин ждут обследование уролога и онколога, анализ крови на ПСА, УЗИ органов малого таза, рентгенография органов грудной клетки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил заметный прорыв в привлечении медиков к работе в Подмосковье. За год в больницы пришло свыше 900 новых специалистов.

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