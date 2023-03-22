22 марта 2023, 10:26
День мужского здоровья пройдет в больнице в Химках 25 марта
Специалисты Химкинской областной больницы пригласили жителей на день мужского здоровья 25 марта. В рамках мероприятия запланированы осмотры врачей и сдача анализов.
Обследование пройдет 25 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: Московская область, город Химки, улица Лавочкина, дом 22, кабинет 213.
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Мужчин ждут обследование уролога и онколога, анализ крови на ПСА, УЗИ органов малого таза, рентгенография органов грудной клетки.Узнать подробности акции можно по номеру телефона +7 (968) 617-00-43. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил заметный прорыв в привлечении медиков к работе в Подмосковье. За год в больницы пришло свыше 900 новых специалистов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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