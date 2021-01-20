Жителей Подмосковья позвали сделать фото с экспонатами в День музейного селфи

Сделать селфи позвали на фоне экспонатов в музеях, галереях и других профильных учреждениях. Это подчеркнули в Instagram-аккаунте Министерства культуры Подмосковья.

Своими креативными фотографиями жители смогут поделиться в соцсетях под хештегами #МузейноеСелфи или #MuseumSelfie.

Также участники могут опубликовать снимок, выбрав хештеги #CultureSelfie и #КультурноеСелфи. Сетевую акцию поддержат не только гости музеев или других культурных учреждений, но и их сотрудники.

Международную акцию #MuseumSelfie впервые провели зимой в 2014 году. Ее инициаторы, авторы блога Culture Themes, сразу отметили, что флешмоб исключительно развлекательный и не должен быть политизирован.