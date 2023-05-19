Подмосковье 19 мая 2023, 22:07 День музеев прошел в Мытищах

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В Мытищинском историко-художественном музее прошел День музеев. Его начали новой экспозицией.

«Будет экскурсия, сейчас ее можно наблюдать позади меня. Экскурсию для ветеранской организации „Летное поле“ проведут по нашему музею, покажут экспонаты редкие», — сообщила главный хранитель музея Софья Бабайкина.

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Всероссийская акция ночь музеев пройдет 20 мая. В ней примут участие и мытищинские учреждения. Программу рассчитали с 11:00 до 20:00.

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