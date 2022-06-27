День молодежи в Реутове отметили фестивалем красок

Накануне Дня молодежи, 26 июня, в Реутове прошел масштабный праздник с конкурсами, играми, музыкой и праздником красок Холи.

Использовать натуральные сухие краски Холи начали в Индии на праздновании окончания зимы. Разноцветные краски символизировали приход яркого времени года. Фестиваль красок стал настолько популярен среди туристов, что эту традицию стали перенимать и другие страны.

Источник фото: телеканал «360»

В течение всего дня в реутовском парке «Фабричный пруд» для гостей фестиваля проходили мастер-классы, викторины и квесты. Утром подростково-молодежный центр организовал утреннюю пробежку. Желающие также могли послушать DJ-сет, поиграть в настольные игры и посетить арт-пространство.

В рамках праздника также прошла презентация волонтерского движения и набор в команду добровольцев. Завершили праздник фестивалем красок Холи, дискотекой, выступлениями артистов и розыгрышем призов.