День молодежи в Ногинске отметили игрой в КВН
В Центральном парке Ногинска прошел самый масштабный за последние годы праздник, посвященный Дню молодежи.
Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «Сборная забайкальского края» Дмитрий Блохин приехал в Ногинск в качестве судьи. Он отметил хороший уровень выступающих команд. На центральной площадке парка в юмористической схватке сошлись команды Ногинска и Электростали.
Мероприятие поддержал и известный TikTok-блогер и музыкант UncleFlexxx. Под свет софитов и поднятые руки публика подпевала нашумевший хит «Камри 3.5».
На празднике также можно было посмотреть выступления танцевальных команд или потанцевать самому под живой DJ-сет. А для тех, кто хотел попробовать себя в роли художника, рисующего граффити, установили инсталляции из металлических бочек и натянули пленку.
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин поздравил молодое поколение и пожелал им двигаться вперед.
«Любите, творите, развивайтесь. Это ваше время. С праздником, друзья», — сказал Игорь Сухин.
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