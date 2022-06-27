День молодежи в Ногинске отметили игрой в КВН

В Центральном парке Ногинска прошел самый масштабный за последние годы праздник, посвященный Дню молодежи.

Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «Сборная забайкальского края» Дмитрий Блохин приехал в Ногинск в качестве судьи. Он отметил хороший уровень выступающих команд. На центральной площадке парка в юмористической схватке сошлись команды Ногинска и Электростали.

Мероприятие поддержал и известный TikTok-блогер и музыкант UncleFlexxx. Под свет софитов и поднятые руки публика подпевала нашумевший хит «Камри 3.5».

Источник фото: телеканал «360»

На празднике также можно было посмотреть выступления танцевальных команд или потанцевать самому под живой DJ-сет. А для тех, кто хотел попробовать себя в роли художника, рисующего граффити, установили инсталляции из металлических бочек и натянули пленку.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин поздравил молодое поколение и пожелал им двигаться вперед.

«Любите, творите, развивайтесь. Это ваше время. С праздником, друзья», — сказал Игорь Сухин.

Все новости Богородского округа в телеграмм-канале «360 Богородский».