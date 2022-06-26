День молодежи в Лосино-Петровском отпраздновали мастер-классами и концертом

Программу мероприятий на День молодежи в городском округе Лосино-Петровский подготовили заранее. Для организации выступлений привлекли все местные творческие коллективы, которые подарили жителям настоящий праздник.

В выступлении приняли участие танцевальные, вокальные, спортивные и даже цирковые объединения.

Как отметил исполняющий обязанности директора Молодежного центра в городском округе Лосино-Петровский Игорь Коновалов, сначала все отнеслись к совместной подготовке скептически. Но потом увлеклись.

«Мы объяснили ребятам, что мы хотим. Это коллективно-творческое дело, в котором они все участвуют. Ребята видят результат. Это очень важно. Это не для галочки, а для того, чтобы они сами отдохнули. Они получат от нас массу хороших эмоций», — подчеркнул он.

То, что все получилось как нельзя лучше, подтвердила участница танцевального флешмоба Полина.

«Я — молодежь. Этот праздник для нас всех. Хочется, чтобы все оторвались и потусили вместе с нами», — заявила она после репетиции танца.

Праздник открыли церемонией награждения самых активных представителей молодежных организаций. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них оказались волонтеры, студенты, молодые педагоги, специалисты по работе с молодежью и другие.

«Наша молодежь, она самая талантливая, самая творческая, самая инициативная. Я поздравляю вас с праздником. Желаю им успехов, творческих свершений, новых побед, счастья им и близким», — обратилась к собравшимся заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Весь вечер на празднике работали мастер-классы, а завершился День молодежи большим концертом, где хедлайнером выступила группа «Мохито».