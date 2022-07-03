День молодежи в Егорьевске отметили битвой на водных пистолетах

Гостей праздника ко Дню молодежи в Егорьевске ждали многочисленные мастер-классы, аттракционы и развлечения.

Те, кому ближе спортивный досуг, могли выйти на шуточный ринг по сумо, пострелять в лазертаге или побегать в «беличьем колесе». Любители тихого отдыха читали книги и рисовали. А еще делали красивые фото на память. Кроме того, все гости праздника поучаствовали в освежающей битве на водных пистолетах.

С погодой в день празднования жителям Егорьевска повезло, и пенная вечеринка в завершении праздника пришлась как нельзя кстати.

Заслуженные награды в этот день получили активисты молодежных организаций. Сотрудники центра «Маяк» также получили награды. Именно они — одни из тех, кто создает в округе современные фестивали и праздники, такие, например, как Egoryevsk City Open. Фестиваль был организован впервые в этом году и собрал представителей молодежной уличной культуры.

«На нашей скейт-площадке было сразу организовано несколько локаций. Батл по брейк-дансу, по хип-хопу, также параллельно рисовалось граффити, то есть мы постарались завлечь все уличные культуры», — рассказал директор многопрофильного молодежного центра «Маяк» Александр Фролов.

Он отметил, что в следующем году планируется повторить фестиваль.

«Мы немного увеличим масштаб, потому что в этом году попробовали одним днем сделать, не все смогли поучаствовать. Мы его разделим на несколько дней», — поделился планами Александр Фролов.

В Егорьевске также успешно работает проект «Добродень». Это праздник, на котором горожане могут покататься на аттракционах или купить сувениры ручной работы. Все вырученные деньги идут в благотворительный фонд. Этот проект придумали участники молодежных движений Егорьевска.

«Наша молодежь отличается активной жизненной позицией, большой верой в жизнь. Наша молодежь мечтает получить и делает все, чтобы получить хорошее образование. Я от всей души желаю вам, дорогие наши молодые люди, идти по жизни смело с гордо поднятой головой, обязательно опираясь на пример старшего поколения», — обратилась к молодому поколению городского округа заместитель главы администрации Егорьевска Наталья Леликова.