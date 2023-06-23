Подмосковье 23 июня 2023, 11:20 День молодежи с пикниками и забегами проведут в парках Подмосковья 24 июня Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Более 25 парков Московской области подготовили насыщенную развлекательную программу на День молодежи. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие мероприятия будут проводиться 24 июня.

В клинском парке «Сестрорецкий» проведут легкоатлетический забег, турнир по стритболу, уличные тренировки. Музыкальная программа откроется молодежным концертом, продолжится выступлениями кавер-групп, а завершится дискотекой.

В парке отдыха «Вербилки» Талдомского округа гостей ждут на молодежном пикнике, где будут работать музыкальная, кулинарная и спортивная площадки. Все желающие смогут отдохнуть в зоне с пуфами и пледами.

Посетители Лотошинского парка смогут сделать удачный кадр в бесплатной фотобудке. В программе дня выступление команд КВН, кавер-группы и диджея.

Необычный вечер предлагают провести в домодедовском парке «Елочки». Там в 17:00 стартует квест «ФотоНочка».

В Красногорске с 14:00 до 22:00 можно будет совершить интерактивное VR-путешествие или посетить планетарий с дополненной реальностью. На главной сцене в 15:00 начнется квест, а в 15:30 — сальса под открытым небом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».