День молодежи отпраздновали в Талдомском округе масштабным концертом

Большой концерт прошел в ДК «Прогресс» поселка Запрудня в Талдомском округе. Он начал целую серию молодежных мероприятий под слоганом — «Летний. Яркий. Твой». Поздравил с Днем молодежи и пожелал ребятам хорошего летнего отдыха и глава Талдомского округа.

«У каждого из вас есть какие-то желания, амбиции. Я желаю вам, чтобы ваши желания и амбиции сбылись! Хочу пожелать вам успехов, чтобы вы шли вперед, не останавливались, какие бы ни были препятствия. Я хочу еще раз пожелать вам успехов. И конечно же, яркого, красивого, теплого лета», — обратился к собравшимся глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках праздника прошли мастер-классы, встречи с интересными людьми и танцевальные вечерние шоу. Для зрителей выступили учащиеся разных студий и кружков ДК «Прогресс». После состоялась церемония награждения активистов молодежного движения.