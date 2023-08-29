День микрорайона Тимоново отпраздновали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:57 День микрорайона Тимоново отпраздновали в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Праздничная программа ко Дню микрорайона Тимоново прошла в Солнечногорске. Для гостей подготовили спортивные соревнования, мастер-классы и концерт. Участие в мероприятии приняли около 1,5 тысячи человек, в том числе депутаты, ветераны и члены Общественной палаты округа.

Спортивный клуб «Салют» организовал для жителей микрорайона футбольный матч, эстафеты и соревнования по стрельбе из арбалета и настольному теннису.

Реклама

Культурно-досуговый центр «Тимоново» подготовил концерты, мастер-классы творческих студий, выставки с креативными фотозонами и дискотеку. Для старшего поколения провели «Поющий квартирник», где прозвучали кавер-версии популярных песен.

Всех желающих угощали солдатской кашей и выпечкой, которую приносили участники кулинарного конкурса «Сдобное Тимоново».

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Микрорайон Тимоново — это успешная интеграция и преображение бывшего военного городка. Вторую жизнь получил культурно-досуговый центр, <…> школа, обновлены дороги, дворы, появились новые детские площадки, а в этом году по поручению губернатора будет благоустроена и набережная», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Завершился праздник салютом и кинопоказом под открытым небом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый житель сможет найти интересные мероприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».