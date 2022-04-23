День местного самоуправления провели в Дзержинском

21 апреля Дзержинский посетил особенный гость. В День местного самоуправления в город с рабочим визитом приехал заместитель председателя Государственной Думы Шолбан Валерьевич Кара-оол. Он курирует комитет по туризму и туристической инфраструктуре и комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

Гостя встречали глава Дзержинского Сергей Будкин и первый заместитель главы города Олег Пташкин.

Свой визит депутат начал с посещения крупнейшего в мире крытого стрелкового комплекса «Объект». Это место выбрано не случайно. Шолбан Валерьевич принимал участие в строительстве стрелкового полигона в Республике Туве, где он был губернатором. Полигон возвели год назад.

«Сейчас там проводят тренировки участники специальной операции. Этот объект имеет большое значение для Республики и для нашей страны», — рассказал Шолбан Валерьевич.

Он высоко оценил работу и состояние стрелкового клуба «Объект». А также продемонстрировал отличные навыки в стрельбе из пистолета Glock 17.

Следующим местом, которое посетил Шолбан Валерьевич Кара-оол стала торгово-промышленная компания «Аргус-НВ», которая является одним из ведущих в России предприятий, специализирующихся на разработке и производстве оптико-электронных приборов гражданского и специального назначения под торговой маркой «ИНФРАТЕХ».

Экскурсию по предприятию для гостей провел генеральный директор компании Антон Александрович Софин. Компания предлагает оптико-электронные приборы для дневного, ночного и тепловизионного видения и аксессуары к ним.

«Для армии и для других силовых структур нужны высокотехнологичные приборы. А Данное предприятие является одним из поставщиков такого рода приборов», — отметил Шолбан Валерьевич.

Сергей Будкин подчеркнул, что администрация города плотно взаимодействует с компанией. Сейчас прорабатывается вопрос об оказании помощи со стороны администрации в расширении площадей для производства.

В продолжение своего визита Шолбан Кара-оол вместе с Сергеем Будкиным и Олегом Пташкиным встретились с активистами Молодежного парламента, Молодежного Совета и местного отделения Молодой гвардии «Единой России» в Культурно-эстетическом центре. В день самоуправления ребята стали участниками всех мероприятий, проводимых администрацией города. Мониторинг цен в сетевых магазинах, обход территорий дворов, проверка качества питания в школах города, совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства — молодежь города убедилась, что работа муниципального служащего не только интересна, но еще и непроста.

В заключение поездки зампред зампред Госдумы посетил жемчужину Дзержинского — Николо-Угрешский монастырь. Гостей встретил наместник монастыря, иеромонах Кирилл. Он провел экскурсию по его территориям, рассказал славную и богатую историю Дзержинской святыни.

«Шолбан Валерьевич Кара-оол поделился с нами с нашей молодежью своим огромным жизненным опытом и опытом работы — работы в органах исполнительной власти региона, законодательной власти Федерального уровня. Его свежие взгляды, идеи и советы мы обязательно будем использовать в развитии нашего города на благо жителей», — подытожил глава Дзержинского Сергей Будкин.