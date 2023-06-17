Подмосковье 17 июня 2023, 21:09 День медицинского работника отпраздновали в Щелкове

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Представители фракции «Единая Россия» и молодогвардейцы поздравили врачей хирургического отделения Щелковский городской больницы. Мероприятие прошло под слоганом «Спасибо, что спасаете жизни!». Гости отметили, что здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела.

«Хочу сказать вам огромное спасибо, что вы находите время, силы, к каждому пациенту находите свой ключик, умеете убедить их, сказать добрые слова и вселить во многих веру.», — сообщила депутат Совета депутатов округа Елена Вороницына.

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«Для нас это обычный рабочий день. Для нас каждый день — труд наших сотрудников, самоотверженный. Конечно, все рады, что их поздравляют», — заявил заместитель главврача по медчасти Андрей Сутугин.

Помимо теплых слов в адрес медиков щелковские молодогвардейцы написали под окнами больницы «Спасибо» и подарили врачам вкусную выпечку от «Щелковохлеба».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

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