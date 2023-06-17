Подмосковье 17 июня 2023, 14:21 День медицинского работника отметили в Волоколамске

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День медицинского работника — праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире, посвятив себя сохранению здоровья и спасению жизни людей. В преддверии Дня медицинского работника в доме культуры «Текстильщик» в Воскресенске прошел праздничный концерт.

«За последний год многое изменилось в здравоохранении Волоколамска. Буквально не узнать нашу центральную больницу. Это и высокотехнологичное оборудование, которое за последние три года поставлено. Это другой уровень предоставления услуг. В этом году будем вводить новые объекты — это Ботово, Судниково», — сообщил первый замглавы округа Иван Абрамов.

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На мероприятии отметили вклад врачей и поблагодарили их за самоотверженность, профессионализм, заботу и чуткость. Почетными грамотами и благодарностями отметили сотрудников Волоколамской ЦРБ.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы округа, в том числе лауреаты и победители конкурсов вокального и хореографического искусства областных фестивалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

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