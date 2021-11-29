Фотовыставку женских портретов со всей России показали на День матери в Звездном городке

В Звездном городке Московской области ко Дню матери реализовали необычную инициативу. Фотограф Мария Здонова представила там свои работы, которые были сделаны во время ее путешествий по разным уголкам нашей страны. Название ее фотопроекта — «О, женщина — ты чудо!». В Звездном городке представили несколько десятков ее работ.

Сама Мария рассказывает, что создать такую коллекцию ее побудила большая любовь к людям. Особенно мастеру нравится портретная съемка людей всех возрастов — от маленьких детей до пожилых россиян.

В праздник главными гостями мероприятия стали, разумеется, мамы Звездного городка. Пришли и жены именитых российских космонавтов, которые тоже сейчас воспитывают детей. Присутствовали семьи Антона Шкаплерова, Алексея Овчинина, Олега Артемьева, Александра Самокутяева, Андрея Федяева.

«Мне очень нравится. Вижу яркие, такие красивые фотографии. Пройду посмотрю обязательно», — поделилась супруга летчика-космонавта Антона Шкаплерова Татьяна.

Всех мам, которые пришли на праздник, поздравили со сцены. Не только трогательными словами, но и концертом творческих коллективов. А в самом конце женщинам показали коллекцию вечерних платьев от дизайнера Раисы Шараповой.

«От души хотел пожелать любви, гармонии, счастья в семье, здоровья детей и низкий поклон за этот титанический труд 24 на 7. Это дорогого стоит. И хотел пожелать возврата дивидендов. То, что мамы вложили, — вернулось счастьем, гордостью за своих детей. Думаю, это бесценно», — сказал на празднике заместитель главы г. о. Звездный городок Алексей Викторенко.