Концерты, мастер-классы и конкурсы. День матери отметят в 15 подмосковных парках

В честь Дня матери, который в этом году отмечается 24 ноября, в 15 парках культуры и отдыха Московской области пройдут конкурсы, мастер-классы и концертные программы.

В балашихинском парке «Пехорка» в честь праздника пройдет концерт, где выступят детский вокальный коллектив «Вера. Надежда. Любовь» и другие вокалисты города. А дети смогут сыграть в подвижные и танцевальные игры, а также поучаствовать в тематической викторине и получить призы.

В Богородском городском округе 23 ноября в Глуховском парке пройдет игровая программа «Мы с мамой не скучаем». Мероприятие начнется в 12:00. Кроме того, праздник пройдет и в Центральном городском парке, где запланированы:

11:00–12:00 Творческая мастерская «Подарок для любимой мамы»

12:00–13:00 Анимационно-игровая программа для детей «Мамина радость»

15:00–16:30 Творческая мастерская «Подвеска для мамы»

15:00–16:00 Игровая программа «Моя мама!»

16:00–17:00 Концертная программа ко дню матери «Как прекрасно слово «Мама»

17:00–19:00 Творческий вечер для детей и родителей «Сказки у камина»

В парке «Елочки» городского округа Домодедово 24 ноября гостей ждет интерактивная программа с конкурсами и играми для мам и детей, а также мастер-классы и концерт. Начало в 12:30.

В Лыткарине в парке при дворце культуры «Мир» 24 ноября состоится мероприятие «Мама милая моя». В программе: интерактивная игровая программа для мам и детей, конкурсы, загадки и эстафеты.

Лотошинский парк культуры и отдыха 24 ноября ждет гостей на творческий мастер-класс «Подарок маме», где каждый сможет смастерить поделку своими руками.

В парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа с 20 по 30 ноября проходит выставка детских рисунков «Мамин уголок». Выставка оформляется в витрине стеклянного павильона. Участники выставки — учащиеся образовательных учреждений.

В парке культуры и отдыха городского округа Павловский Посад 24 ноября состоится конкурсная программа «Профессия-мама». Участвовать в ней мамы (или папы) могут вместе с детьми. Нужно придумать название и девиз своей команды, кратко рассказать о семейных традициях, ответить на вопросы викторины, пройти задание на сплоченность, показать знание сказок и организовать флешмоб.

24 ноября в 12:00 в Городском парке имени Гагарина в городском округе Шатура будут проходить съемки ролика «Мама, здравствуй!» Самые неожиданные теплые слова пожелания и реакция на эти слова будут запечатлены в видеопоздравлении всем мамам муниципалитета.

В Красногорске в парке «Опалиховский пруд» пройдет концерт, посвященный Дню матери, где выступят творческие коллективы дома культуры «Опалиха»: ДЭМТ «Забияки», клуб авторской песни «Высота», театр танца «Родничок», фольклорная студия «Авсень», вокальная студия «Модемуз», студия современного вокала «Сцена», цирковая студия, команда по чирлидингу «Red Peppers» и хореографическая студия «Ритм».

В Солнечногорске праздничное мероприятие, посвященное Дню матери состоится 23 ноября в 12:00 на набережной озера Сенеж, В программе: концертная программа с участием солистов городского культурно-досугового центра, анимационная программа для детей с вручением призов, конкурсы для мам, открытый микрофон «Поздравь маму».

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы 24 ноября состоится праздничное мероприятие «Я и моя мама».В парке «Наташинские пруды» пройдет мероприятие «Моя мама — самая лучшая». Гостей ожидают концертные программы, спортивные соревнования, анимационные программы.

В парке культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске 24 ноября в 12:00 состоится музыкальная программа ко Дню матери.

В парке культуры и отдыха «Городок» Рузского городского округа для гостей подготовлена праздничная программа с играми и конкурсами для мам и детей. Начало в 12:00.