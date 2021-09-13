День Ленинского городского округа отметили концертом и торжественным митингом
День Ленинского городского округа отметили большим концертом, фейерверком и анимационной программой. Но в первую очередь жители почтили память погибших за родину земляков. Они возложили цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.
Этой церемонии предшествовал благодарственный молебен в Георгиевском храме. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы.
Глава округа Дмитрий Абаренов, поздравляя всех жителей с праздником, пожелал здоровья каждой семье.
Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашем округе чувствовал добрые перемены. Желаю всем здоровья, долголетия, счастья и мира, а Ленинскому округу — стабильности и благополучия
В этот день ряды почетных граждан округа пополнили Татьяна Анашкина и Гульнара Романадзе.
В центре спорта «Дельфин», которым Гульнара Джемаловна руководит с 1993 года, воспитывались олимпийские чемпионы Евгений Рылов и Иван Гирев.
Татьяна Анашкина — почетный работник образования, около 50 лет проработавшая в местной системе образования.
В честь праздника Советский проезд превратился в ярмарку, где компании представили свою продукцию — от фермерских продуктов и яблок до инженерных систем и банковских услуг.