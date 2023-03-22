22 марта 2023, 11:59
День кукольника отпраздновали в парках Воскресенска
Международный день кукольника отметили в Воскресенске. Праздничные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха «Москворецкий» и усадьбе Кривякино.
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Ростовые куклы встречали гостей в парке «Москворецкий». Ребятам рассказали об истории кукол Древней Руси, о бродячих артистах и уличных театрах. Они поучаствовали в мастер-классе по созданию кукол и попробовали себя в роли актеров, разыграв представление для своих друзей.
В парке усадьбы Кривякино маленькие гости также участвовали в конкурсах и играх. Работала мастерская по вязанию кукол в технике амигуруми. Там все желающие научились создавать игрушки своими руками, чтобы сделать интересный подарок себе и близким.
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Воскресенск
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