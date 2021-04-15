День космонавтики отметили в реутовском НПО машиностроения

В НПО машиностроения в Реутове отметили 60-летие полета Гагарина в космос. Гостям рассказали об устройстве пилотируемой космической станции «Алмаз». Также на мероприятии наградили сотрудников, которые отработали в НПО машиностроения 50 лет и более. На празднике побывал и корреспондент «360».

Гостям НПО машиностроения показали дублер пилотируемой космической станции «Алмаз», которую выводили на орбиту с 1974 по 1976 год. Дублер — в натуральную величину, часть техники до сих пор в рабочем состоянии.

Источник фото: телеканал «360»

В 70-е всего было запущено пять станций «Алмаз»: пилотируемые «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», а также автоматические модификации «Космос-1870» и «Алмаз-1».

«Мы готовили станции на трех членов экипажа, а „Союзы“ после трагедии, когда погибли трое ребят без скафандров, стали летать по два человека. На наших станциях летали три экипажа», — рассказал начальник научно-исследовательского центра ВПК «НПО машиностроения» Леонард Смеричевский.

Один из членов экипажа — Борис Волынов — единственный ныне живущий космонавт из самого первого отряда космонавтов СССР. Во время одного из его полетов произошла авария.

«На 42-х сутках полета, то есть полтора месяца отлетали уже, совершенно неожиданно для нас погас свет. На темной стороне Земли. И все электричество выключилось, все генераторы, все, что движется, все электромоторы остановились. И наступили тишина и ночь», — вспоминает летчик-космонавт СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов.

Вот тогда стало по-настоящему страшно, делится космонавт. В результате Борис Валентинович вместе с бортинженером за один час и 47 минут восстановили станцию. А еще Волынов жил на одной лестничной клетке и дружил с Юрием Гагариным. И даже испытывал его парашют перед первым полетом в космос.

«Я перед полетом Юры прыгал в его вещах. Скафандр, два парашюта, аварийный запас. Вес 182 килограмма был», — рассказывает Борис Волынов.

После посещения выставки военно-космической техники в честь Дня космонавтики награждали сотрудников, которые отработали в научно-производственном объединении машиностроения 50 лет и более.

Под финал череды праздников в честь первого полета Гагарина в космос пришла отличная новость: космонавтам повышают зарплату до 500 тысяч рублей в месяц, а кандидатам в космонавты — до 300 тысяч.