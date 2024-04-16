Подмосковье 16 апреля 2024, 19:32 День космонавтики отметили в парках и учреждениях культуры Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. На всей территории городского округа состоялись тематические мастер-классы, конкурсы и концерты.

В парке «Москворецкий» для детей организовали образовательную беседу о космосе и мастер-класс по созданию ракеты из бумаги методом оригами. Дети с энтузиазмом участвовали в различных «космических» конкурсах.

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Работники Дома культуры поселка Виноградово устроили развлекательную программу «Если только захотим, сразу в космос полетим» в центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский», где дети отправились в воображаемое путешествие по планетам и прошли испытания на пути к званию настоящего космонавта.

На программе «Космические приключения Белки и Стрелки», организованной сотрудниками клуба деревни Степанщино, дети погрузились в мир звезд и планет, узнав много нового о развитии космонавтики, а в Хорлово юные гости дома культуры совершили захватывающее путешествие по вселенной, принимая участие в звездной викторине и разгадывая космические загадки.

В Федино работники дома культуры отправили детей в виртуальное путешествие к планетам солнечной системы, устроив увлекательные конкурсы, а в «Юбилейном» методисты предложили ребятам творческий мастер-класс, где из простых предметов как виниловая перчатка и стаканчик для сока создали необычного «инопланетянина».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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