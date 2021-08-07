День картофельного поля отметили в Подмосковье

День картофельного поля — праздник, на котором можно узнать о картофеле все. Тысяча экспертов из сферы сельского хозяйства приехали в подмосковное Бунятино поделиться опытом и рассказать о своей продукции.

Подмосковье занимает четвертое место в России по производству картофеля. Помимо десятков сортов белого и красного картофеля в регионе выращивают даже экзотические виды с фиолетовыми клубнями.

«Добивались мы конечно более интенсивного окраса, должен быть темно фиолетовый окрас, но по нашим исследованиям содержание антиоксидантов одинаково что в темном картофеле, что с прожилками», — отметила селекционер по картофелю Елена Шанина.

Фиолетовый картофель появился на прилавках два года назад. На вкус он ничем не отличается от обычного, но является более полезным. Агроном по защищенному грунту Максим Максимов подчеркнул, что при посадке важно не забывать про удобрения.

«Был проведен эксперимент. В результате с удобрениями было получено четыре килограмма картофеля, а без удобрения три килограмма клубней», — рассказал он.

О вредителях тоже забывать не стоит. Колорадский жук и проволочник — главные враги картофельных полей. Современные методы позволяют бороться с ними без вреда для растений, а значит и для потребителя.

«Здесь целая система защиты и неоднократной обработки. Вы скажете много химии? Я вам скажу нет. Эти вещества остаются только в ботве», — заявил представитель производителя средств для защиты растений Игорь Григорьев.

Полей в Подмосковье много, а значит для их обработки нужна мощная техника: для посева, обработки, сбора и транспортировки урожая. Гостям праздника показали новинки техники. Например, самоходную машину с гусеницами, которая может собирать урожай даже в дождь. Выставить точные настройки водителю помогают камеры.

Подмосковье поддерживает развитие сельского хозяйства. Для фермеров есть субсидии и гранты. В планах — господдержка на проектирование систем мелиорации и помощь в вырубке кустарников и деревьев на полях, которые долго не использовались.

«Сейчас мы на это даем по 10 тысяч рублей на гектар, но в общении с нашими коллегами мы поняли, что себестоимость этих процессов составляет 30-40 тысяч. Естественно министерство рассматривает возможность увеличения этой поддержки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В прошлом году с подмосковных полей собрали 290 тысяч тонн картофеля. В этом году обещают на 30 тысяч тонн больше.