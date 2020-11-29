День Юного героя отметили в Химках. Дети попробовали себя в роли спасателей МЧС

День Юного героя отметили в Химках Московской области. Трех подростков, которые спасли окружающих в воде и при пожаре, пригласили в кризисный центр МЧС. Там они посмотрели на работу спасателей и сами на день попробовали свои силы.

Юным героям показали, как в кризисном центре работают спасатели МЧС. На каждом мониторе высвечивается жизненно важная информация со всех населенных пунктов Московской области. Где-то обледенела трасса, в каком-то здании вспыхнул пожар. Представители ведомства мониторят все источники: и специальные каналы связи, и СМИ. Каждый день они принимают десятки звонков на горячей линии.

«Это не работа, а призвание, для которого нужен внутренний стержень», — отметил заместитель начальника кризисного центра МЧС России по Московской области Андрей Веретенников.

Источник фото: телеканал «360»

В день Юного героя он провел экскурсию для трех молодых людей. Подростки посмотрели и потрогали оборудование, примерили боевку пожарного, которую нужно надеть за 20 секунд. Потом юноши прокатились на пожарной машине и испытали на себе силу напора брандспойта.

«Именно так, в игре, зарождается интерес к этой сложной профессии, где любая ошибка может быть фатальной. А каждая победа — это спасенные жизни», — пояснил Веретенников.

На экскурсию пришел 16-летний Иван Бережной. Летом он достал из воды тонувшего подростка, который не всплывал несколько минут. Юноша вытащил его на берег и откачал. Бережной уже задумался связать свою профессию с МЧС.

«Летом начал думать об этом. Все говорили: „Иди туда, иди туда“. Не знаю, меня как-то с самого начала в инженеры тянуло. Так и тянет. Может, интерес сейчас поменяется, в МЧС пойду», — признался он.

Илье Щербакову тоже 16 лет. Он вместе с братьями спас своего друга, который ушел на дно пруда после теплового удара.

«Когда мы его вытащили, стало страшно, он не дышал», — вспомнил Щербаков.

А 17-летний Андрей спас трех человек из пожара: маму, бабушку и полуторагодовалого ребенка. А потом еще помог двум женщинам.

Источник фото: телеканал «360»

Бережному и Щербакову вручили медали за спасение человека. Впереди и награждение Андрея. Хотя сами молодые люди не считают, что совершили подвиг.

День Юного героя отмечается в годовщину гибели Зои Космодемьянской.