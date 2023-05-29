Подмосковье 29 мая 2023, 10:59 День химика отпраздновали на набережной в Воскресенске

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День химика отпраздновали в Воскресенске. Для жителей организовали праздник на набережной в микрорайоне Новлянский.

Воскресенск строился и развивался благодаря химическому комбинату. Поэтому День химика для жителей округа — особенный праздник.

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«Сегодня филиал „ВМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске — один из флагманов российской промышленности. Здесь трудятся сотни людей, целые династии», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Для жителей округа к празднику организовали спортивные соревнования, концерт и мастер-классы на набережной Москвы-реки.

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