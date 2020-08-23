День Государственного флага отпраздновали в Луховицах

День государственного флага отметили в подмосковных Луховицах. Большие гулянья прошли там неслучайно — это родина государственного символа.

Впервые триколор подняли в селе Дединово. Поэтому именно оно считается родиной российского флага. Первый поход под трехцветным полотнищем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году, во времена правления царя Алексея Михайловича.

«Есть также исторический документ: послать корабельному строение на знамена и еловчики 300 аршин узких киндяков, разных цветов, и опять подчеркивается белых, лазаревых и черчатых», — рассказал коллекционер, краевед, член Общественной палаты городского округа Луховицы Виктор Майборода.

Верховный Совет РСФСР утвердил исторический флаг России в качестве государственного символа 22 августа 1991 года. С тех пор в этот день в стране отмечают День государственного флага. Под ним подразумевается полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос.

Местных жителей поздравил глава муниципалитета Владимир Барсуков.

«Я хочу всех своих земляков, луховчан, поздравить с праздником. Поздравить не только луховчан, но и жителей Подмосковья и всей России с замечательным праздником — Днем рождения нашего триколора», — отметил он.

Чиновник также поблагодарил президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительство за оказанную поддержку. Барсуков добавил, что раз у России есть флаг, значит, «будем идти вперед».

В честь праздника в Луховицах показали театрализованное представление. Актеры рассказали о создании триколора, а потом исполнили известные песни о российском флаге.

В завершении мероприятия гости возложили цветы к памятнику кораблю «Орел».