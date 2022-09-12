День города в Реутове отметили большим концертом и салютом | 360°

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День города в Реутове отметили большим концертом и салютом

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День города в Реутове отметили большим концертом и салютом

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Городской округ Реутов отметил свое 82-летие. Празднование вышло очень масштабным, гости и жители города получили массу позитивных эмоций. Началось все с традиционного забега, в котором приняли участие 200 взрослых и 150 совсем еще юных спортсменов. Потом можно было попробовать себя в настольном теннисе, русском жиме, во множестве спортивных игр. Победители могли получить призы из рук главы Реутова Станислава Каторова.

«Город — это мы с вами. Мы создаем его, живем здесь, работаем. Наслаждаемся погодой. Будем вручать награды», — сказал Станислав Каторов.

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Большая программа развернулась на площади перед администрацией Реутова. Там состоялось показательное выступление сообщества «Ночные волки». На пешеходной улице Победы для всех желающих выступали цирковые артисты, также всех приглашали на большой гастрономический фестиваль. Можно было попробовать блюда от шеф-поваров и принять участие в кулинарных мастер-классах.

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Основная часть празднования была отложена на вечер. В Реутове, на главной площади, прошел праздничный концерт, на который пригласили многих популярных артистов. День города закончился масштабным пиротехническим шоу.

Реутов

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