День города в Раменском отметили в традициях СССР

В Раменском с размахом отметили двойной праздник — День города и столетие со дня образования СССР. Мероприятие провели в лучших традициях Советского Союза — с пионерскими галстуками и транспарантами. Многие участники праздника признались, что впали в настоящую ностальгию и вспомнили свою молодость.

«Мы вспоминаем с гордостью свою молодость, юность и становление. Ряд можно продолжать — это комсомол, БАМ, целина, космос», — рассказала депутат Совета депутатов Раменского Татьяна Мисюта.

В торжественной колонне прошли коллективы местных предприятий и организаций. Участников оказалось более двух с половиной тысяч. Сама демонстрация растянулась на несколько километров, люди прошли по центральным городским улицам.

Ранее сообщалось, что во всем Подмосковье с размахом отпраздновали День России. В Лобне центральной площадкой притяжения жителей и гостей города стал стадион «Москвич». На нем каждый желающий мог найти для себя то, что ему придется по душе, было организовано множество интересных локаций.