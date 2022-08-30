День города в Одинцове отметят традиционным забегом

Традиционный забег «Арбузный кросс» состоится в Одинцове 4 сентября. Его приурочили к 65-летию города. В нем поучаствует тысяча человек, рассказали в Минспорта региона.

«Арбузный кросс» проводят в Одинцове каждый год. Впервые он состоялся в 1971 году — тогда мероприятие придумали лыжники, чтобы подготовиться к спортивному сезону. Забег традиционно проведут в Парке культуры, спорта и отдыха.

В ведомстве отметили, что с каждым годом кросс набирает все больше участников. В этом году ожидается тысяча человек. Они пробегут дистанции 600 метров, а также три и пять километров. На финише бегунов ждут сладкие подарки.

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