Подмосковье 05 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Забег в Одинцове собрал тысячу участников в День города

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Ежегодный забег состоялся в Парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове в 51-й раз. Его приурочили к 65-летию города. В «Арбузном кроссе» поучаствовала тысяча человека.

В ходе соревнований было разыграно 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. Участники бежали дистанции от 600 метров до пяти километров, а победители получили сладкие подарки. Угостить арбузом смогли и другие участники фестиваля.

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Арбузный кросс — традиционный забег, который проводят в Одинцове с 1971 года. Это возможность отдохнуть на свежем воздухе с друзьями и семьями.

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