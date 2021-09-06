День города в Мытищах отметили фотовыставкой, велопробегом и концертом

День города в Мытищах традиционно, как и предыдущие шесть лет подряд, начали отмечать с открытия фотовыставки. После этого спортивные жители приняли участие в велопробеге, а вечером для всех устроили концерт и салют.

Фотовыставка открылась в городском историко-художественном музее. В этот раз ее посвятили городам партнерам. Их делегации не смогли приехать на праздник из-за ковида, а таким необычным способом вспомнили всех: и белорусский город Жодино, и Нимбурк из Чехии, и немецкий Дюрен. У некоторых из них в этом году юбилей. У Мытищ хоть дата и не круглая, зато внушительная — 96 лет с момента основания. А городскому округу в этом году исполняется шесть лет. Открытки с поздравлениями полетели из Подмосковья по всему миру.

«Это тоже наша история, конечно. Об этом тоже надо рассказывать. Очень качественные фотографии, поэтому спасибо организаторам и, пользуясь случаем, хочется наших всех граждан поздравить с праздником. С днем городского округа Мытищ. Поблагодарить их за работу. У нас есть результаты, мы ими гордимся. Всем счастья и процветания», — сказал Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи.

Сразу после фотовыставки провели велопробег. Он также был приурочен к 96-летию города. Несмотря на дождливую погоду, в заезде приняли участие больше 200 жителей Мытищ.

В центральном парке Мытищ прошли мастер-классы, конкурсы и игры. Так что время можно было провести и полезно, и весело. Можно было создать герб округа, а можно было собрать уникальный букет цветов с рекомендациями флористов. Для тех, кто любит больше слушать и смотреть, чем работать руками, на сцене выступали местные творческие коллективы.

Вечером горожан ждали на площади у ДК «Яуза». Там были аниматоры на ходулях и в средневековых сказочных костюмах, громкая музыка и поздравления. А вечером запустили праздничный салют, который в этом году длился ровно шесть минут и шесть секунд. Залпы дали в Марфине, Поведниках, Пироговском и на набережной реки Яузы.