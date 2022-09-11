День города в Котельниках отметили концертом и салютом | 360°

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День города в Котельниках отметили концертом и салютом

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Город Котельники отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 399 лет.

В Котельниках отметили день рождения города. Основной площадкой для праздника стал Кузьминский лесопарк. Здесь на сцене выступали местные коллективы, а рядом можно было поучаствовать в мастер-классах, творческих мастерских, викторинах с подарками.

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Более 15 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по всему городу. А на главной сцене Кузьминского лесопарка глава города вручил звания «Почетный гражданин городского округа Котельники», а также знаки отличия перед городом, почетные грамоты и благодарственные письма. Поздравить жителей города приехали также гости — делегация из Белоруссии.

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«Для каждого из нас он значит очень многое. Кто-то здесь родился и провел счастливые годы, кто-то нашел первую любовь, кто-то встретил преданных друзей, кто-то достиг успеха в своем деле. Главное же богатство Котельников это вы — наши люди», — обратился к горожанам глава городского округа Сергей Жигалкин.

Сейчас в Котельниках идут масштабные преобразования. В следующем году городу исполнится 400 лет. Круглая дата обязывает подготовить еще более масштабный праздник.

Администрация города уверяет, что традиция заканчивать праздник салютом не изменится и после больших преобразований в городе. Красивую цифру в 399 лет тоже отметили салютом.

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Котельники

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