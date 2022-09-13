Полина Гагарина выступит на Дне города в Балашихе 17 сентября | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Viber Полина Гагарина выступит на Дне города в Балашихе 17 сентября

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Балашиха отметит День города 17 сентября — самому крупному муниципалитету России исполнится 192 года. Праздничные мероприятия будут организованы на семи городских площадках.

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На площади возле ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном пройдут праздничные концерты. В Пестовском парке состоятся фестиваль уличных театров и огненное шоу. В «Пехорке» гостей ожидают мастер-классы и марафон йоги.

Центральными площадками праздника станут стадион «Орион» и улица Новая в микрорайоне Железнодорожном. Там будут организованы площадки уличного спорта и там же пройдет закрытие международного фестиваля «Культурный код». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие мероприятия помогают создавать неповторимый облик городов.

«Целый месяц наш город жил уличным искусством. Танцы, музыка, медиафорумы, граффити — мы провели десятки мероприятий в рамках „Культурного кода“. Все это сопровождалось ежедневным трудом художников над муралами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном — искусство объединяет. Приезжайте на закрытие международного фестиваля уличного искусства „Культурный код“ к нам, в Балашиху, 17 сентября. Такое нельзя пропустить!» — пригласил глава округа Сергей Юров.

В завершение дня гостей ожидает грандиозный концерт. На сцену в Балашихе выйдут Крис Янк, победительница телешоу «Новая фабрика звезд» Гузель Хасанова и Доминик Джокер. На стадионе «Орион» выступят группа «Фрукты» и Полина Гагарина.

Сразу с двух площадок — на улице Школьной в Железнодорожном и на площади у ледового дворца — запустят праздничный фейерверк.

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