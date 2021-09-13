Памятник Александру Невскому открыли в Егорьевске

Минувшие выходные в Егорьевске ознаменовались двумя важными событиями: открытием памятника князю Александру Невскому и празднованием Дня города.

Отлитый в Жуковском бронзовый монумент с гранитным постаментом установили там, где раньше стояла названная в честь великого полководца часовня. Памятник сделали в короткий срок — за три месяца. Дату открытия выбрали неслучайно: 12 сентября — день памяти благоверного князя.

«Памятник Александру Невскому, великому полководцу, государственному деятелю, который заслужил уважение и признание и общую любовь за искреннюю веру и добрые дела во имя Отечества, в честь которого освящен наш главный храм в городском округе — храм в честь Александра Невского», — подчеркнул глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев.

Егорьевск 12 сентября отпраздновал и 243-й день рождения, в том числе ставшим уже традицией награждением выдающихся жителей. Их чествовал глава городского округа.

На улицах Егорьевска прошли различные праздничные мероприятия. Рядом с городским отделом полиции можно было посмотреть на выставку ретроавтомобилей. Состоялся концерт творческих коллективов, работала ярмарка.

На Соборной площади можно было перенестись на несколько веков назад и примерить на себя доспехи воинов или научиться стрелять из лука. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в мастер-классе гончарной мастерской, изготавливали обереги и плели венки из цветов.