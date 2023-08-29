Подмосковье 29 августа 2023, 10:00 День города с салютом и концертом отметили в Щелкове Телеканал «360»

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День города отпраздновали в Щелкове. Для жителей и гостей округа работали десятки площадок, где проходили концерты, мастер-классы, химическое шоу и соревнования по боксу.

Городской парк в Щелкове ненадолго стал рингом для состязаний боксеров из разных уголков округа. Здесь же развернулась праздничная ярмарка. Местные предприятия представили свою продукцию. Щелковские огородники привезли урожай огромных тыкв и заготовки на выставку «Дары садов».

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Город поздравил с 98-летием известный журналист и военкор Александр Сладков. Он — коренной житель Монина.

«Я впервые вижу столько земляков вместе. <…> Горжусь тем, что я родился и живу в Щелковском районе. Я хочу, чтобы мы многое сделали все вместе», — сказал Александр Сладков.

Уже три года Щелково — в лидерах среди округов Подмосковья. Здесь строятся новые школы, ремонтируются существующие учреждения, продолжается работа над транспортной логистикой, и даже в непростое время предприятия показывают рост.

«Мы все долго думали, стоит ли проводить праздник в то время, когда наши ребята воюют, освобождая наши территории, борясь за русских, за нас, за свободу. Но жители определили, что праздник нужно проводить, потому что в этом городе жили и живут известные авиаторы, космонавты, герои-летчики. Этот праздник для них, в честь них и для каждого из вас», — поделился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Подарком для всех жителей и гостей Щелкова стали выступления известных артистов. Хедлайнерами вечера были группы «Мохито», «Градусы» и певец Фогель. Финальным аккордом праздничного дня стал салют.

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