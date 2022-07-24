День города с размахом отпраздновали в Волоколамске

Жители Волоколамска с размахом отметили День города. Для них подготовили насыщенную программу с песнями, плясками и шумными гуляниями.

Начался праздничный день с традиционного богослужения в древнем белокаменном Воскресенском храме. Епископ Одинцовский и Красногорский Фома провел службу, после которой верующие прошли крестным ходом по территории музейно-выставочного комплекса. Перед зданием администрации развернулось театрализованное представление. Поздравить жителей вышел глава городского округа Михаил Сылка.

«Сегодня древнейшему городу Волоколамску 887 лет. Городу воинской славы. Эту славу делают люди Волоколамска из века в век. Потому что все-таки 887 лет. И ценность — это люди. Желаю, самое главное, здоровья, мирного неба над головой и еще многие-многие века городу Волоколамску», — сказал он.

Весь день на главных улицах Волоколамска звучали песни. Поздравить жителей лично приехали Лена Василек, группа «Белый день», KOLUNOV, Звонкий и легендарный «Мираж». Активным жителям за заслуги перед городом выдали грамоты и вручили подарки. Торжество закончилось праздничным салютом.