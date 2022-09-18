Масштабный забег, акция «Наш лес» и фестиваль уличного искусства. День города отпраздновали в Серпухове | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 22:37 Поделиться Telegram

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Viber Масштабный забег, акция «Наш лес» и фестиваль уличного искусства. День города отпраздновали в Серпухове День города отпраздновали в Серпухове фестивалем уличного искусства и акцией «Наш лес» Pxhere.com

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День города в Серпухове начился с масштабного «Забега 683». Организовали событие Президент Международной Ассоциации бокса Умар Кремлев и Федерация бокса России. Участники позавтракали, получили отличные призы и заряд бодрого настроения на весь день.

В парке Жемчужина прошла акция «Наш Лес». Активисты города высадили новую аллею из кленов и туй.

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Комсомольский парк в этот день стал точкой притяжения талантов. Здесь прошел фестиваль уличного искусства «ФормART». Мастер-класс для молодых художников провел известный художник Илья Демченко. А у детей был свой День города — мультяшки и роботы развлекали маленьких жителей в парке «Питомник».

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Несколько тысяч человек стали участниками Дня города в Дзержинском 10 сентября. Богатая история этих мест прослеживается со времен Дмитрия Донского, поэтому концепцией праздника стала лента времени.

Местные жители получили возможность почувствовать атмосферу сразу нескольких прошедших эпох. Воссоздать дух Средневековья помог клуб исторической реконструкции «Наследие предков».

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