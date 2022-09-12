Певец Денис Клявер выступил на Дне города в Дедовске | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Певец Денис Клявер выступил на Дне города в Дедовске

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Жители Дедовска отпраздновали 82-летие города. Множество людей вышли на улицы Дедовска и приняли участие в праздничных программах.

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Хэдлайнером праздничного концерта выступил певец Денис Клявер. Он спел свои самые популярные песни.

«Поздравляю с Днем города Дедовска! Желаю процветания. Здоровья, благополучия, удачи в каждую семью», — обратился к горожанам Денис Клявер.

На сцене также выступили и коллективы городского округа Истра. Еще одним подарком для гостей концерта стало появление кавер-группы «Асталависта М9».

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева поздравила жителей Дедовска, пожелав им успехов во всех добрых делах.

Традиционно в День города выдающимся жителям вручили почетные грамоты. Для самых маленьких посетителей праздника были организованы мастер-классы. Закончилось празднование мощным салютом.

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