Подмосковье 04 сентября 2023, 18:34 День города отметили в Одинцове Телеканал «360»

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Городу Одинцово исполнилось 66 лет. Творческие коллективы округа выступили перед местными жителями с музыкальными и танцевальными номерами.

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Главной локацией праздника стала центральная площадь. Здесь для гостей подготовили интерактивные площадки поисковых отрядов и военно-исторических клубов. Посетителей ждала экспозиция военных артефактов, квиз по истории Одинцова, выставка древних окаменелостей.

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Юные горожане сделали памятные поделки, а для взрослых подготовили эко-активности. Также для посетителей в шатрах подготовили локации с интеллектуальными играми, робототехникой и шоу с жидким азотом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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