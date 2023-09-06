Подмосковье 06 сентября 2023, 22:55 День города отметили в микрорайоне Депо в Лобне Фото: администрация Лобни

Читать 360tv в

На площади школы № 4 в микрорайоне Депо в Лобне провели День города. Для жителей подготовили творческие номера коллективы дворца культуры «Чайка».

Перед зрителями выступил театр танца «Антре» под руководством почетных работников культуры Дмитрия и Зулейхи Ширяевых.

Реклама

«Народный коллектив „Ансамбль народной песни „Тынды-Рынды“ вместе со своим руководителем Алексеем Лопасовым выступили с музыкальными номерами», — уточнили в администрации округа.

Мероприятия, приуроченные ко Дню города Лобня, продлятся до 9 сентября. Их завершат открытием парка «Киово» в микрорайоне Восточный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».