06 сентября 2023, 22:55
День города отметили в микрорайоне Депо в Лобне
На площади школы № 4 в микрорайоне Депо в Лобне провели День города. Для жителей подготовили творческие номера коллективы дворца культуры «Чайка».
Перед зрителями выступил театр танца «Антре» под руководством почетных работников культуры Дмитрия и Зулейхи Ширяевых.
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«Народный коллектив „Ансамбль народной песни „Тынды-Рынды“ вместе со своим руководителем Алексеем Лопасовым выступили с музыкальными номерами», — уточнили в администрации округа.
Мероприятия, приуроченные ко Дню города Лобня, продлятся до 9 сентября. Их завершат открытием парка «Киово» в микрорайоне Восточный.
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Лобня
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