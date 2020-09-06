День округа отметили в подмосковном городском округе Лосино-Петровский. Дети прыгали на батутах и тарзанках, а взрослые отрывались на танцполе.

«Там можно было играть в игры. Там выступали. С номерами очень интересно было», — поделилась эмоциями от праздника местная жительница Анастасия Нефедова.

Центральную сцену у Дома культуры «Октябрь» превратили в центр притяжения. На нее вышли горожане, которые работают в разных сферах. Они получили награды губернатора Андрея Воробьева, Московской областной думы и главы городского округа. А после на сцене дали концерт профессиональные артисты.

В течении всего дня гости пели и танцевали.

«За все люблю город. Даже не знаю, что сказать. Прям, как он изменился — мне очень нравится. Мы вечером с мужем гуляем. Просто за то, что он мой родной город», — сказала жительница Лосино-Петровского Светлана Соболева.

Гуляния продолжались до вечера и завершились праздничным салютом.

Свой новый год жизни городской округ встречает очередными достижениями. За прошедшие 12 месяцев в Лосино-Петровском построили 52 дороги, организовали зеленые зоны и возвели объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад на 330 мест.