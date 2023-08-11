Подмосковье 11 августа 2023, 16:16 День физкультурника пройдет в 55 парках Подмосковья 12 августа Министерство культуры и туризма МО

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Мероприятия в честь Дня физкультурника проведут в 55 парках Московской области. Их организуют в рамках праздничного мероприятия «ФизкультПарк», сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове для участников праздника подготовят розыгрыш призов, фотоавтобус и гонку на лыжероллерах Repeat Race.

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В парке «Ивановские пруды» в Красногорске планируются выступления по самбо и занятия по дыхательной гимнастике. В Ступине организуют мастер-класс на баланс-бордах и чирлидинг. В Котельниках пройдет забег «День физкультурника» и спортивный турнир по футболу.

Детей в парках Подмосковья будут развлекать аниматоры, для них проведут турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, бегу, различные конкурсы.

Также гостей ждут встречи с известными спортсменами, например, в Истре специальным гостем мероприятия станет полузащитник Сборной России по футболу Евгений Алдонин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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