День физкультурника отметят в парках Подмосковья 13 августа

Жители Подмосковья отметят День физкультурника в парках региона 13 августа. Для них организуют соревнования, открытые тренировки, зарядки и другие мероприятия.

Одной из площадок праздника станет парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Там для гостей организуют тренировки на спортивных батутах и джеперах, проведут открытую сайкл-тренировку и лекцию нутрициолога Елены Овсянниковой. Также там разыграют Кубок парка по текболу.

Парк «Пехорка» в Балашихе удивит посетителей зарядкой с чемпионом легкой атлетики Кристиной Угаровой, лекцией о ЗОЖ и конкурсом «Миссис скандинавская ходьба».

В этот день гости парка «Серебряный» в Серебряных прудах» поучаствуют в зарядке с призером чемпионата Европы по сумо, послушают лекции от блогера Максима Федяева и посоревнуются в пляжном футболе.

Городской парк Чехова устроит открытую тренировку по боксу с чемпионом мира Денисом Лебедевым и тренером спортшколы «Витязь» Александром Лебедевым. Там же пройдет показательное выступление лучших школ брейк-данса России.

В Кашире гости городского парка поучаствуют в зарядке с олимпийской чемпионкой Марией Коротеевой и открытом турнире по волейболу и теннису. Также там проведут анимационную программу для детей, мастер-класс по танцам и показ фильма «Лед».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о открытии в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.