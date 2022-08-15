День физкультурника отметили в Котельниках соревнованиями по мини-футболу и зарядкой с чемпионом

Спортивный праздник прошел в Котельниках на минувших выходных. Любители футбола поборолись за летний «Кубок парков». Другие любители ЗОЖ сделали зарядку вместе с чемпионкой Мира по самбо и дзюдо, а также приняли участие в мастер-классе по чирлидингу.

«Кубок» разыграли между семью командами. Капитан одной из них, Сергей Гришняев, рассказал, что считает спорт важной частью свое жизни.

«Спорт для меня — это неотъемлемая часть жизни. Потому что я и как сам развиваюсь физически, так и своего младшего брата подтягиваю. И считаю, что это должно быть в жизни каждого молодого человека», 0 поделился спортсмен.

Во время матчей за кубок, другие любители здорового образа жизни готовились к скандинавской ходьбе. Многие из них — участники клуба «Активное долголетие». Так, Анастасия Бунь поделилась, что такой способ проведения досуга помогает ей чувствовать себя хорошо.

«Мы разминаем наши косточки больные. Приходишь домой — ощущение приятное. Поэтому я считаю, спортом надо заниматься в любое время, в любые годы и постоянно», — отметила женщина.

Мероприятие не ограничилось соревнованиями. Гости парка в тот день смогли сделать зарядку вместе с чемпионкой Мира по самбо и дзюдо Насибой Ибрагимовой и принять участие в мастер-классе по чирлидингу от студии Leo Cheer.

Заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой рассказал, что праздник отмечают с 1939 года.

«Идея как пришла? Праздник День физкультурника отмечается у нас с 1939 года. Поэтому праздник правильный, хороший, здравый. Поэтому его естественно нужно проводить и популяризировать здоровый образ жизни, массовый спорт», — подчеркнул Игорь Краевой.

Профессионалы провели для желающих открытые тренировки по дзюдо, вольной борьбе, карате, вольтижировке, хоббихорсингу. Посетители поиграли в пляжный волейбол, настольный теннис, хоккей и другие спортивные игры.

Глава округа Сергей Жигалкин сказал, что администрация старается сделать все возможное для развития спорта в муниципалитете.

«Совсем скоро у нас появится еще одна современная хоккейная коробка на территории 3-ей школы, и там мы сможем кататься на коньках и играть в хоккей», — напомнил он.

В завершении праздника лучшим участникам соревнований вручили грамоты и медали. А «Кубок парков» достался команде «Строитель» из микрорайона Силикат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве 34 новых спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.