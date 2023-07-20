Подмосковье 20 июля 2023, 15:16 День двора отпразднуют на улице Семашко в Мытищах Unsplash

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День двора пройдет в Мытищах 22 июля. Площадкой праздника станет сквер вблизи дома № 41 на улице Семашко.

Мероприятие начнется в 12:00. Для гостей подготовили анимационную программу и сладкие угощения.

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Участники смогут помериться силами в перетягивании каната, поучаствовать в веселых эстафетах и попробовать себя в беге с препятствиями.

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