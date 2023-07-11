Подмосковье 11 июля 2023, 10:07 День двора отпраздновали на Стрелковой улице в Мытищах

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Новый жилой комплекс в Мытищах присоединился к городской традиции и провел день двора. Праздник прошел на площадке возле домов № 4 и № 6 на Стрелковой улице.

Специалисты мытищинского библиотечно-информационного центра провели интерактивную программу «Краски лета». Праздник в большей степени был ориентирован на детскую аудиторию, но и взрослые с удовольствием приняли участие в конкурсах и мастер-классах. Участников ждали познавательные викторины и подвижные игры.

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Анимационная программа от молодежного центра «Импульс» также собрала большое количество ребят.

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