День двора отметили в Котельниках. Соседи устроили праздник с концертом

В Котельниках с размахом отметили первый день праздника добрососедства. День двора — событие для всех непривычное. Гостей много, и почти все — жители Покровского проезда.

Лилия Латыпова живет на Покровском проезде более 10 лет. Микрорайон развивался на ее глазах и продолжает развиваться до сих пор. Сейчас здесь живет более 1,7 тысячи человек.

«Изначально здесь пусто было и, практически, ничего не было. Мы проводили собрания. С соседями разговаривали — кто что может привезти. Кто-то елочку привез, кто-то сосенку, кто-то березку, кто-то кусты. А кто-то розы и цветы. Так наводили красоту в своем районе», — рассказала Лилия Латыпова, местная жительница.

Сейчас деревья и кусты выросли. Построили детские площадки. Есть, где разгуляться. На день двора пришли целыми семьями. В концертной программе были вокальные номера и хореографические номера, мастер-классы и театр ростовых кукол, аква-грим и катание на лошадях. Развлечение нашлось для всех.

В этом году Котельники отмечают День города 5 сентября. Чтобы минимизировать скопление народа, решили часть мероприятий провести именно во дворах.

«В этом году мы действительно в связи с пандемией День города вынуждены проводить с ограничениями. Поэтому мы основной упор сделали на праздники во дворах. Действительно, праздники проходят спокойно, жизнерадостно, более семейно», — отметил Сергей Жигалкин, глава городского округа Котельники.

Праздник двора — это праздник добрососедства, считают жители. И действительно, мероприятие объединило людей, живущих на одной площадке, в одном дворе. Для детворы это стало временем веселья, а для взрослых — непринужденных дискуссий.