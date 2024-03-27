Подмосковье 27 марта 2024, 10:57 День донора прошел в культурно-молодежном центре «Клио» в Белоозерском Телеканал «360»

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Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в городе Белоозерском. Она прошла в культурно-молодежном центре «Клио».

Превратить донорство в хорошую привычку — одна из главных задач для организаторов акции. Каждый раз кровь сдают в среднем до 50 человек.

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«Кровь требуется всегда. Это необходимый компонент в лечении многих болезней, поэтому мы приглашаем доноров не только приходить на плановые акции, но и сдавать кровь регулярно», — рассказала трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Донором может стать лишь гражданин России старше 18 лет, имеющий вес более 50 килограммов и без каких-либо заболеваний.

«В этом году это первая выездная акция, следующая пройдет в июне, потом в сентябре и декабре. У нас есть определенный костяк доноров, которые приходят к нам на акции, есть и такие, кто приходит первый раз», — поделилась организатор донорский акций в Белоозерском Светлана Петрашина.

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